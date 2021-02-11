Keçiörengücü 3 puana odaklandı

Haber: Ceylan Beykoz

Püren, oyun formatlarını sahaya yansıtan, her zaman dominant futbol oynayan, önde basan, savunmada çabuk toparlanan bir takım olduklarını ancak ilk yarının genelinde şanssız puanlar kaybettiklerini aktardı.

Ara transfer döneminde bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını, takımın oyun felsefesine uygun, genç, dinamik bazı oyuncuları da kadroya dâhil ettiklerini dile getiren Püren, şunları kaydetti:

Oyuncularına kendi oyun formatlarının her zaman sahaya yansıması gerektiğini anlattıklarını dile getiren 37 yaşındaki teknik adam, "Kendi oyun formatımızı oynadığımızda oyuncular ne yaptığını ezbere bildiği için performans anlamında da ortaya çok güzel şeyler çıkıyor." diye konuştu.

"Ligin üst sıralarında yer alacağız"

Gelişen ve değişen, pozitif bir takım olduklarını belirten Püren, "Oyuncularımızın forma bulsunlar bulmasınlar takıma olan psikolojik ve fiziksel katkıları çok önemli. Bundan sonra bu ligin içerisinde var olma adına hem güçlü bir oyun hem de kazanılan puanlarla ligin üst sıralarında yer alacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Altay-Ankara Keçiörengücü maçı, 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 12:48