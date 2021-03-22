Keçiörengücü Akhisar’ı ateşe attı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig’de Keçiörengücü, Akhisarspor’u 2-1 yendi. Akhisar’da oynanan karşılaşmanın ilk golü ev sahibi ekipten geldi. 37. dakikada Dzon Delarge ilk yarının skorunu belirledi.

Eze maça damga vurdu

İkinci devre hareketlenen Keçiörengücü Emeka Friday Eze’nin 66 ve 79. dakikalarda attığı gollerle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde de sonuç değişmedi ve gülen taraf misafir takım oldu.

Keçiörengücü play-off hattına yaklaştı

Bu sonuçla kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor 25 puanla düşme hattının içinde 16’ncı sırada kaldı. Play-off ümitlerini güçlendiren Keçiörengücü ise puanını 46’ya yükselterek 7. basamakta yer alırken, İstanbulspor ile farkı 1 puana indirdi.

Toto Birinci Lig’de milli takım arasının ardından Akhisarspor Ankaraspor’a, Keçiörengücü ise Adana Demirspor’a konuk olacak.

Maçtan detaylar

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Murat Şener

Akhisarspor: Lukac, Semih Görer, Doğukan Nelik, Orhan Taşdelen, Berat Onur Pınar (Dk. 88 Furkan Korkut), Yusuf Cihat Çelik, Onurcan Güler, Delarge (Dk. 63 Ayuk Taku), Çekdar Orhan (Dk. 81 Sissoko), Mert Özyıldırım (Dk. 81 Bertuğ Bayar), Peter

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk. 81 Fatih Selimhan Solmaz), Mehmet Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu (Dk. 74 İrfan Akgün), Issah (Dk. 46 Süleyman Olgun), Melik Derin (Dk. 46 Cem Ekinci), Ilir Mustafa (Dk. 46 Burak Aydın), Barış Alper Yılmaz, Eze

Goller: Dk. 37 Delarge, (Akhisarspor), Dk. 66 ve 78 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Ilir Mustafa, (Ankara Keçiörengücü), Dk. 47 Doğukan Nelik (Akhisarspo