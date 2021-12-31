Keçiörengücü, Alhassan'ı transfer etti!

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü orta sahaya takviye yaptı. Keçiörengücü, Menemenspor da forma giyen Adamu Alhassan'ı kadrosuna kattı. Başkent ekibi Alhassan'ın transfer için İzmir ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

40 maçta oynadı

Geçtiğimiz sezon Altay'dan Menemenspor'a gelen 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertli takımda 40 maçta görev aldı ve 1 de asist yaptı. Bafetimbi Gomis'in kuzeni Honore Gomis de Menemenspor'daÖte yandan; Menemenspor, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli kanat forvet Honore Gomis'i transfer etmişti.

Balotelli'nin kardeşini de transfer ettiler

Menemenspor sezon öncesinde Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı da kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Santrfor pozisyonunda oynayan Enock, İzmir ekibinde 2'si kupa 3 maçta görev aldı skora katkı sağlayamadı.