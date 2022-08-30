Keçiörengücü Altay’ı evinde devirdi

Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Altay, başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Ankara Keçiörengücü, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rakibini 3-1 yendi.

Transfer tahtası kapalı olan İzmir temsilcisi Altay, ligde oynadığı üç maçtan da yenilgiyle ayrılırken yine puanla tanışamadı.

Ligde ilk galibiyetini alan Ankara Keçiörengücü ise puanını 4'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında, Olawoyin'in ortasına yükselen Eric Bjönkander'den seken topla savunma arkasında buluşan Hamza Gür, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşla topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

56. dakikada sol kanattan yüklenen Keçiörengücü'nde, Olawoyin sol çaprazdan yerden vurdu, savunmaya çarpan top ağlara gitti. 0-2

80. dakikada Zeki Yıldırım ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, ceza sahası içinde topa dokunan Marco Paixao topu filelere gönderdi. 1-2

81. dakikada orta alandan hızlı atağa çıkan Keçiörengücü'nde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bekir Karadeniz, meşin yuvarlağı yerden ağlarla gönderdi. 1-3

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Altay: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Eric Bjönkander (Murat Uluç dk. 63), İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Mohammad Naderi dk. 28), Kutay Yokuşlu (Arda Gezer dk. 87 ?), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Salih Sarıkaya, Eren Erdoğan, Marco Paixao

Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Enes Yetkin, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Caner Baycan

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Bekir Karadeniz, Mikail Okyar, Melih İnan (Rashad Muhammed dk. 68), İbrahim Olawoyin (Erkam Reşmen dk. 90+3 ?), Jurgen Bardhi (Uerdi Mara dk. 80 ?), Hamza Gür (Bekim Balaj dk. 80 ?)

Yedekler: Boran Güngör, Abdullah Aydın, Haşim Sarman, Moustapha Camara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Hamza Gür (dk. 22), Olawoyin (dk. 56), Bekir Karadeniz (dk. 81) (Keçiörengücü), Marco Paixao (dk. 80) (Altay)

Sarı Kartlar: Salih Sarıkaya, Eric Bjönkander, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Altay), Batuhan Yayıkcı, Bekim Balaj (Keçiörengücü)