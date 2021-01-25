Keçiörengücü-Boluspor maç sonu açıklamaları



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Cephesi

Erginer: "Eksiklikler bugün çok fazlaydı"

BeypiliçBoluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, yedikleri erken gol yüzünden istedikleri oyunu oynayamadıklarını dile getirdi.

Sergiledikleri futbolun yeterli olmadığını anlatan Erginer, "İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Maçın geneline baktığımızda, beklentilerimin altında bir oyun oynandığını söyleyebilirim. Çok fazla pas yapamadık. Rakibi çok iyi karşılayamadık. Önde top tutamadık. Hücumda üretken değildik. Önde çoğalamadık. Eksiklikler bugün çok fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Erginer, transfer sürecinin önemine değinerek, "İkinci yarı biraz daha derli toplu bir oyun oldu. İlk yarıdaki eksiklerimizin ikinci yarıda da devam ettiğini gördük. Pozisyon anlamında da eksiklerimiz vardı. Transfer döneminin bitmesine kalan bu son bir haftada eksiklerimizi tamamlamamız gerek. Bunları tamamladıktan sonra daha derli toplu, ne yaptığını bilen, istediği futbolu oynayan bir Boluspor sahada görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören Cephesi

TFF 1. Lig'in 18. haftasında BeypiliçBoluspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamdi Yılmaz, bugün çok önemli bir maç oynadıklarını belirtti.

Ligin ikinci devresine iyi başlamak istediklerini ve bunu başardıkları için mutlu oldukların anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlk dakikada bulduğumuz golle öne geçtik. Tabii bir avantaj oldu. 90 dakika boyunca oyunun hâkimi bizdik. Devre arasındaki çalışmalarımızda sistem de aynı olduğu için, oyun anlamında gelişme sağladık. İkinci yarıda 2. golü de bulduktan sonra daha rahat bir pas ortamına girdik. Galibiyetlere devam edip, bu seneyi inşallah ilk 6 içinde bitirme gayretindeyiz. Diğer maçlarda da 3 puanı hedefleyen, kovalayan bir takım olarak devam etmek istiyoruz. İnşallah ikinci yarı istediğimiz sonuçları alır, istediğimiz yerde ligi bitirme şansına sahip oluruz" ifadelerini kullandı.







