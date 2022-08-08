Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, hazırlık maçında konuk ettiği Başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği'ni Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup etti