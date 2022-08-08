Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, hazırlık maçında konuk ettiği Başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği'ni Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup etti

Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Haber: Ceylan Beykoz

Aktepe Stadı'nda yapılan karşılaşmada Ankara Keçiörengücü sahaya Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Uerdi Mara, Olawoyin, Jurgen Bardhi, Mikail Okyar, Camara ve Bekim Balaj 11'i ile çıktı.

Gençlerbirliği'nin 11'inde ise Atalay Gökçe, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Mert Kula, Gökhan Gül, Dmytro, Arda Tuzcu, Musa Şahindere, Zafer Göktuğ Erdem, Sami Gökhan Altıparmak ve Kağan Özkan yer aldı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında Rashad Muhammed'in 65. dakikada attığı golle ev sahibi Ankara Keçiörengücü sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

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