Keçiörengücü ikinci yarıda açıldı

Haber: Okay Özcan
Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Ankara Keçiörengücü, 49. dakikada Emeka Eze ile 1-0 öne geçti. Başkent ekibi 3 dakika sonra Vüsal Isgandarli ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Maçta başka gol olmadı ve başkent ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sezonki ilk galibiyetini alan Ankara Keçiörengücü puanını 4'e çıkardı. 2021-2022 sezonundaki ilk yenilgisini yaşayan Adanaspor ise 2 puanda kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Çağrıcan Pazarcıklı
Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Solmaz, Talha Yünkuş, Pululu (Dk. 88 Hamza Gür), Diallo (Dk. 78 İbrahim Mirza Aral), Burak Aydın (Dk. 46 Uğur Utlu), Erdem Onur Beytaş (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Vusal Iskandarlı (Dk. 85 Olawoyin), Eze
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Rüştü Hanlı, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı (Dk. 77 Bruns), Celil Yüksel, Kadir Keleş (Dk. 77 Tetteh), Ahmethan Köse (Dk. 55 Berkan Fırat), Samed Ali Kaya (Dk. 77 Roche), Ozegovic (Dk. 55 Innocent Kingsley)
Goller: Dk. 49 Eze, Dk. 52 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 40 Burak Aydın, Dk. 90 Ogün Bayrak (Ankara Keçiörengücü), Dk. 47 Ahmethan Köse, Dk. 90 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor)