Keçiörengücü'nden gol yağmuru

TFF 1. Lig 10. haftasında üst sıralara çıkmak isteyen Ankara Keçiörengücü sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 6-0 yendi.

Keçiörengücü'nden gol yağmuru


Haber: C.Kutay Aykan

Ankara Keçiörengücü Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 18 ve 33. dakikalarda Manaj, 45 ve 82'de Cem Ekinci, 54. dakikada Barış Alper ve 80'de Dodoo attı. Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü puanını 18'e yükseltirken Akhisarspor ise 13 puanda kaldı.

 Stat: Aktepe

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Furkan Ürün

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin (Dk. 57 Fatih Selimhan Solmaz), Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 64 Erdal Öztürk), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 76 Mustafa Ilır), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dk. 57 Dodoo), Manaj (Dk. 77 Kone)

Akhisarspor: Lukac, Alperen Babacan, Musa Nizam, Göksu Mutlu (Dk. 46 Onurcan Güler), Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 83 Gökmen Aydoğdu), Vrsajevic, Kadir Keleş, Çekdar Orhan (Dk. 74 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 46 Mert Efe Çölbeyi), Ali Kaan Güneren (Dk. 89 Oğuzcan Kesgin)

Goller: Dk. 18 ve Dk. 33 Manaj, Dk. 45+1 ve Dk. 82 Cem Ekinci, Dk. 54 Barış Alper Yılmaz, Dk. 80 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Hadzic, Dk. 58 Musa Nizam (Akhisarspor)

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