Keçiörengücü'nden savunmaya takviye



Haber: C.Kutay Aykan

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Fatih Selimhan Solmaz ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi. TFF 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor forması giyen 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü 2 yıllığına renklerine bağladı.

Ankara Keçiörengücü, Barış Yılmaz'ı da transfer etti

Ankara Keçiörengücü, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Yılmaz'ı da kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da oynayan futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Yeni transferimiz Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Edin Cocalic Altay'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Akhisarspor'dan Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna dahil etti. Altay Kulübünden yapılan açıklamada Cocalic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 2018-2019 sezonu devre arasında Akhisarspor'a transfer olan 32 yaşındaki Cocalic, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'de 9, TFF 1. Lig'de ise 33 maça çıktı.