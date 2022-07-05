Keçiörengücü, Tuzlaspor'dan Erhan Kartal'ı transfer ediyor

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor'dan ayrılan Erhan Kartal ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki bek oyuncusunun bonservisi ise elinde bulunuyor.

Erhan Kartal kimdir?

Futbola Yeni Milasspor altyapısında başlayan Erhan Kartal, yaklaşık 3 sene burada forma giydi ve daha sonra Denizlispor seçmelerine katıldı. Seçmelerde beğenildi ve Cahit Arım yönetimindeki Denizlispor altyapısına geçti. Burada oynaması avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için erken keşfedildi ve düzenli olarak Türkiye genç millî takımlar için oynamaya başladı. Bunun üzerine Denizlispor yönetimi 2010 yılında Erhan Kartal ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesini imzalayarak onu Denizlispor'un as takımına aldı. Denizlispor için ilk Süper Lig karşılaşmasını 2 Mayıs 2010 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. 2009-10 sezonunda 1 maça çıkan Erhan, 2010-11 sezonunda ise Bank Asya'da mücadele eden takımıyla 3 lig ve 3 kupa maçına çıktı. 2011-12 sezonunda ise 13 lig maçında forma giyen Kartal, 1 tanede kupa maçına çıktı. 2012-13 sezonunun ilk yarısında ise ligde 17 ve Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Erhan, devre arasında ise Kasımpaşa SK'nın dikkatini çekti.

2012-13 sezonunda Süper Lig'e yıldız isimleri katarak kadroya başlayan Kasımpaşa devre arasında ise kadrosunu yerli oyuncularla güçlendirme kararı aldı ve Erhan ile 200.000 TL bonservis karşılığında 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bir süre takımıyla forma giyemeyen Erhan, 27. haftada Bursaspor maçının 46.dakikasında sakatlanan Elyasa Süme'nin yerine dahil olarak çıktı ve maçı takımı 2-0 kazandı. Sezon boyunca 3 Süper Lig maçına çıktı. 2013-14 sezonunda ise Kasımpaşa'nın 3-2 kazandığı Karagümrük derbisinde Türkiye Kupası'nda 90 dakika forma giyerek ilk maçına çıkan Erhan, ligde ise ilk yarı boyunca forma giyemedi. Süper Lig'in 18. haftasında ise ilk maçına Kardemir Karabükspor karşısında çıktı ve beğeni topladı. Bu maçla birlikte Elyasa Süme'den formasını kaptı.