Haber: Esra Öztürk

Adanaspor’da üçüncü dönemi olduğunu ifade eden Kılıç,” Adanaspor her zaman hedefleri olan bir takımdır. İyi ve tecrübeli bir kadroya sahibiz. Takımla beraber ilk antrenmanıma çıktım. Mutluyum, burada daha önceden çalıştığım oyuncularım var. Hepsi karakterli hırslı oyuncular. Bu takımın yeri kesinlikle Süper Lig’dir. Maziye dönüş yılımızda bütün camianın kenetlenmesi lazım. Benim inancım tam başaracağız ve gereken tedbirleri olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.