Haber: Ceylan Beykoz

Sezon başından bu yana kadroya giremeyen ve sadece U21 takımında oynayan savunma oyuncusu Kemal Tokak ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Kemal Tokak'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesh edildi. Kemal Tokak ile kulübümüz arasında yapılan görüşmede karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesh edildi. Kemal Tokak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.”