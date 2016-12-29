Haber: Ceylan Beykoz
Sezon başından bu yana kadroya giremeyen ve sadece U21 takımında oynayan savunma oyuncusu Kemal Tokak ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Kemal Tokak'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesh edildi. Kemal Tokak ile kulübümüz arasında yapılan görüşmede karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesh edildi. Kemal Tokak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.”
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