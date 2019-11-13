Kendi Kaderini Çizecek

Haber: Volkan Yılmaz

Sezona çok kötü başlayarak 7 maçta sadece 2 puan alabilen ve düşme potasına kadar gerileyen Boluspor son 4 maçta elde ettiği 2 galibiyet ve 2 beraberlikle çıkışa geçti. Üst üste iç sahada oynadığı maçlarda Giresunspor’u 2-0, ligde en az gol yiyen takım olan Keçiörengücü’nü 3-1’le geçen Boluspor son 2 maçında da beraberlikle ayrıldı. Son maçta Bursaspor’u ezen ancak 1 puan alan Boluspor son maçlardaki bu performansı ilerisi için umut verdi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte kalesinde yalnızca 2 gol görürken rakip fileleri tam 6 kez sarsmayı başardı. Sezon başındaki kötü gidişatı bitiren Boluspor’da tek sıkıntı deplasman maçları olarak görülüyor. Yaklaşık 1 yıldır deplasmanda kazanamayan temsilcimizin bu özlemi ne zaman bitireceği ise spor camiasında büyük merak uyandırıyor. Boluspor’da Rydell Poepon 5 gol ile en büyük silah olarak ön plana çıkan isim. Diğer yandan tecrübeli isim kaptan Bilal Kısa da son 3 maçta ağları 2 kez görerek çıkış yakaladı. Milli maç arasına moralli giren Boluspor’un cezalı ve sakatların da dönmesiyle ligde daha da iyi bir konuma gelmesi bekleniyor.

İpler Boluspor’un Elinde

TFF 1. Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 10 puanla 14. sırada bulunan Boluspor, ilk yarının bitimine 6 maç kala kendi kaderini kendisi çizecek. Play-Off hesapları yapan kırmızı-beyazlılar, milli aranın ardından Altınorduspor ile deplasmanda karşılaşacak. Boluspor, Menemenspor'la içeride oynadıktan sonra deplasmanda Hatayspor ile oynayacak . Karagümrük ile Bolu’da karşılaşacak olan Boluspor ardından Akhisarspor'la deplasmanda, ilk yarının son maçında da Bolu’da Eskişehirspor ile kapışacak. Boluspor, bu süreçte ya zirveye ya da alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlarla mücadele edecek.