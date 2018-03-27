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27 Mart 2018 Salı
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    • “Kendimi hazır hissediyorum”

    Boluspor’un tecrübeli oyuncusu AndreSantos, milli maç nedniyle liglere verilen arada Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    27 Mart 2018 Salı 11:39
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    “Kendimi hazır hissediyorum”

    Haber: Semih Baykal

    Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçının farklı bir anlam ifade ettiğini belirten AndreSantos “Benim için önemli bir maç oldu. Fenerbahçe’deyken ilk maçımda Bolu’ya karşı bir gol atmıştım. Burada da Fenerbahçe’ye karşı ilk rakip olduğum maçta gol attım. O yüzden benim için özel ve anlamı farklı bir maç oldu. Hazırlık maçı da olsa kazanmış olmak güzel. Her maçı kazanmayı istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyorduk. Kazandığımız için mutluyum” ifadelerine yer verdi.

    “BÜYÜK BİR PROFESYONELDİR”

    Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile ilgili de açıklamalarda bulunan Santos “Volkan çok sevdiğim bir arkadaşım. Çokta büyük bir profesyoneldir. Yani burada 6 gol yemiş olması onun iyi futbolculuğundan ya da profesyonelliğinden hiç bir şey kaybettirmiyor. Tabi onun için hoş bir anı olmadı. Galiba kariyerinde ilk defa 6 gol yedi. Ama bu çok önemli değil. O hala çok mükemmel bir futbolcu. Çok ta iyi bir arkadaşım”ifadelerini kullandı.

    “ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR.”

    Önlerimde önemli Bir Gaziantepspor maçı olduğunu belirten tecrübeli oyuncu “Bu maç bizim içinde bir hazırlık maçıydı ve geride kaldı. Önümüzde Gaziantepspor’a karşı daha önemli bir maç var. Çok daha iyi bir motivasyonla çok daha iyi çalışarak Bu maçı ve ligi kazanmak istiyoruz” dedi.

    “Karar tabiki hocanın”

    Son olarak kendi performansı ile ilgili konuşan AndreSantos “Ben hazırım kendimi de hazır hissediyorum. Kendimi fiziksel ve mental anlamda iyi hissediyorum. Sezona belki iyi başlayamadım. Ama devamında geçen süreçte eksiklerimi kapattım. Bunu her zaman söylüyorum. Bunu daha önce hoca ile de konuşmuştuk. Benim yaşımda ya da tecrübemdeki bir futbolcunun sonradan oyuna girip katkı vermesi çokta kolay değil. Benim yapabileceğim bir şey değil. Daha ziyade birkaç maç ısrar edilirse ben bir katkı verebileceğimi düşünüyorum. Daha önce de böyle oldu zaten. Ama dediğim gibi hazırım. Karar tabiki hocanın. Oynasam da oynamasam da, saha içinde saha dışında her zaman bu takımın bir parçasıyım. Benim hedefim, bu kulübün hedefleri ile, başkanın hedefleri ile ve hocamızın hedefi ile her zaman aynıdır. Tek amacım, tekkonsantrasyonum şuan Süper Lig” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Tecrübeli, Oyuncusu, AndreSantos, Milli

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