Haber: Semih Baykal

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer;“Bu maçtan 3 puan alarak, bir nebze de olsa kendimizi affettirmek istiyorduk. Çünkü önemli bir maçtı. Maça sancılı başladık, sakatlarımız, cezalılarımız ama bunların hiçbirini bahane etmedik, yine etmeyeceğiz. Ama değerlendirirken de bu total çerçevenin içerisinde değerlendiriyorum. İlk yarı pozisyon vermedik diyebilirim. Yarım pozisyonla golü yedik. İkinci yarı maç elimize geldi, gerekli pozisyonları bulduk. Bu kadro içinden olabileceğinden riskli oynadık, baktığınızda son dakikalarda bile 3-1’i yakalayacak pozisyonumuz var. Ama maalesef değerlendiremedik, 1-1’e razı olduk. Üzüntülüyüz, ama artık bundan sonrasına bakacağız” diye konuştu.