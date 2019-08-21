Kerem Çağatay Çorumspor’da

Haber: C.Kutay Aykan

Yeni Çorumspor’un Bolu kampına dün akşam saatlerinde katılan ve 2 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra antrenman eksiği bulunan Mikail ile birlikte düz koşu yapan Kerem Çağatay, futbola 2004’te Aydın 100.Yıl’da başladı. 2008’de Fenerbahçe’nin altyapısına transfer olan Kerem Çağatay, 2013’te Sancaktepe Belediyespor’da profesyonel oldu. Kerem, Sancaktepe’den osnra sırasıyla Aydınspor, Bayrampaşa, Düzcespor ve son olarak Utaş Uşakspor’da oynadı. Geçen sezon Uşak temsilcisinde 24 resmi maça çıkan Kerem Çağatay, 5 sarı kart gördü.

21 KEZ MİLLİ OLDU

U15, U16, U17 ve U18 yaş gruplarında 21 kez milli formayı giyen Kerem, 3.Lig’de 100, 2.Lig’de 33, Türkiye Kupası’nda ise 3 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.

İKİ AYRILIK DAHA

Yeni Çorumspor’da iki ayrılık haberi daha. Kırmızı siyahlı takımda yaşanan krizin ardından başlayan ayrılma sürecinde son olarak geçen yılda kırmızı siyahlı formayı giyen Mümin Talip Pazarlı ile yeni sezon için anlaşma sağlanan Oğuz Mataracı dün yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanamadığı için ayrıldılar. Bu ayrılıklar ile birlikte kırmızı siyahlı takımdan ayrılan sayı beşe yükseldi.