Haber: Semih Baykal

Liglerde gösterdi başarılarla adından şıkça bahsedilen Sebent Erkek Hentbol takımı Milli takımlara oyuncu göndermeye devam ediyor. 29 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenecek U18 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonasında mücadele edecek. Karadağ’da düzenlenecek şampiyonaya katılacak Erkek ve Kadın Genç Milli Plaj hentbol takımlarımız 12-28 Haziran 2018 tarihleri arasında Köyceğiz Kaunos Hotel'de kampa girecek. U 18 Milli takımımızın kamp kadrosuna Sebenspor Erkek Hentbol takımından Kerem Kezen’de davet edildi. Kezen, düzenlenecek kampta Karabağ’a gitmek için mücadele edecek.