Kerim Alıcı, Boluspor'da

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yaz transfer döneminde Altınordu'dan Göztepe'ye giden, sarı-kırmızılılarla 3 yıllık anlaşma imzalayan Kerim Alıcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncu uzun yıllar Altınordu'da forma giymişti. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Kulübümüz, Göztepe'de forma giyen Kerim Alıcı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlamıştır.

Kerim Alıcı'yı tanıyalım

24 Haziran 1997, İzmir doğumlu olan Kerim Alıcı, Bergama Gençlerbirliğispor'da futbola başladı. Daha sonra, Bucaspor'a transfer olan Alıcı, Altınordu forması ile profesyonel oldu. Altınordu'da 7 yıl görev yapan genç futbolcu son olarak Süper Lig ekibi Göztepe'ye transfer oldu. Alıcı, TFF 1. Lig'de 85 maça çıkarken, 2 kez Milli Takım formasını terletti.