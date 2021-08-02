Kerim Avcı, Gençlerbirliği'nde

Haber: Ceylan Beykoz
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Adana Demirspor forması giyen Kerim Avcı ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Resmi açıklama
Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, son olarak kadrosuna orta saha oyuncusu Kerim Avcı’yı kattı.
Forma giydiği takımlar
Dortmund’da doğan ve Almanya’da futbola başlayan Kerim ülkemizde Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gazişehir, Altay ve Adana Demirspor takımlarının formasını giydi.
1 yıllık sözleşme
Kerim Avcı ile kulübümüz bir yıllık sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezonki performansı
Geçen sezon Adana Demirspor ile 4 maça çıkan 31 yaşındaki on numara oyuncusu 1 asist kaydetti. Avcı, sakatlığı nedeniyle de 21 karşılaşmada forma giyemedi.