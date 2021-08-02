Kerim Avcı, Gençlerbirliği'nde

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Adana Demirspor forması giyen Kerim Avcı ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, son olarak kadrosuna orta saha oyuncusu Kerim Avcı’yı kattı.

Forma giydiği takımlar

Dortmund’da doğan ve Almanya’da futbola başlayan Kerim ülkemizde Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gazişehir, Altay ve Adana Demirspor takımlarının formasını giydi.

1 yıllık sözleşme

Kerim Avcı ile kulübümüz bir yıllık sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonki performansı

Geçen sezon Adana Demirspor ile 4 maça çıkan 31 yaşındaki on numara oyuncusu 1 asist kaydetti. Avcı, sakatlığı nedeniyle de 21 karşılaşmada forma giyemedi.