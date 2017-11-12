Haber: Gönül OLUTÜRK

Düzenlenen kermese Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve polis eşleri katıldı. Kermeste Boluspor Kulübü ise futbolcuların imzaladıkları formaları satışa sundu. Satılan formalardan elde edilen gelirler ise Şehit ve Gazi çocuklarının eğitim yardımında kullanılmak üzere derneğe bağışlandığı belirtildi. Kermesle ilgili Boluspor Kulübünün resmi sitesinde yayınladığı mesaj şu şekilde “Polis Eşleri Dayanışma Derneği tarafından, HighwayOutlet'de düzenlenen kermeste, futbolcularımızın imzalı formaları satışa sunulmuştur. Satılan forma ve kermesten elde edilen gelirler, Şehit ve Gazi çocuklarının eğitim yardımında kullanılacaktı”