Haber: Gönül OLUTÜRK

Bolu Amatör U – 16 Play off Ligi 3.haftasında Aladağspor ile Kıbrısçıkspor takımları karşı karşıya geldiler. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Kıbrıscıkspor U -16 takımı, Kerim Can(2), Emircan, Burak ve Faruk’un golleriyle 5-2 kazandı. Bu galibiyetle Kıbrıscıkspor play grubundaki ilk galibiyetini alarak 3 puanla 3. sırada yer alırken Aladağspor takımı ise 0 puanla son sırada yer aldı. Maçın ilk dakikalarına Aladağspor takımı etki başladı. Maçın 6.dakikasında Aladağspor’lu Emir Yiğit’in şutu üst direğe çarparak geri döndü. Maçın 11.dakikasında Aladağ takımı geliştirdiği pozisyonda Arda’nın golü ile 1-0 öne geçti. Kıbrıscık takımı beraberliği yakalamak için pozisyonlar üretti. Dakika 21’de Kıbrıscıkspor’un geliştirdiği atakta Emircanîn topu ağlarla buluşarak Kıbrıscıkspor takımı maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Beraberliği bulan Kıbrıscık takımı maçta öne geçmek içim baskısını artırdı. Maçın 24. Dakikasında Kerim Can’ın golü ile Kıbrıscıkspor takımı maçta 2-1 öne geçti. Farkı artırmak isteyen Kıbrıscıkspor takımı 36.dakikada Kerim Can’ın golü ile maçta skoru 3-1 yaptı. Kerimcan kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti. Kalesinde golü gören Aladağ takımı çok geçemeden karşılık verdi. Maçın 38.dakikasında Aladağspor takımı Eren ile skoru 3-2ye getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devra arasına Kıbrıscıkspor takımının 3-2 üstünlüğü ile girildi. İkinci devrede Kıbrıscık takımı etkili oyununu devam ettirdi. Aladağ takımı beraberliği yakalamak istesede yarattığı pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 63.dakikasında Kıbrıscıkspor takımı Burak’ın golü ile skoru 4-2’ye getirdi. Golün üzerinden çok geçmeden maçın skorunu belirleyen gol Kıbrıscıkspor’dan geldi. Maçın 65.dakikasında Faruk’un golü ile Kıbrıscık takımı maçta skoru 5-2’ye getirdi.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca zorlu mücadeleyi Kıbrıscıkspor 5-2 kazandı.

Aladağspor U-16: **Emre, ** Caner, ** Enes, ** Emir Yiğit, ** Buğra, *** Arda, ** Berke, ** Vural, ** Batuhan, *** Eren, ** Emircan

Kıbrıscıkspor U – 16: ** Seyit Can, ** Furkan, ** Hakkı Oğuzhan, ** Berat, ** Ramazan, ** Eray, *** Emircan, *** Kerim Can, *** Faruk, *** Burak, *Samed

Goller: 11.dk. Arda, 38.dk. Eren ( Aladağ), 21.dk. Emircan, 24. – 36..dk. Kerim Can, 63.dk. Burak, 65.dk. Faruk ( Kıbrıscıkspor)