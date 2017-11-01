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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Kıbrıscık ilk galibiyeti çok farklı

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör Liginin 2.haftasında Kıbrısçıkspor ile Mengel Belediyespor karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Kıbrısçıkspor 7-1 kazandı.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 14:05
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    Kıbrıscık ilk galibiyeti çok farklı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Çetiner Erdoğan Amatör Liginin 2.haftasında Kıbrısçıkspor, Mengel Belediyespor’u Konuk etti. Karaçayır Spor Tesislerinde oynana mücadeleyi Kıbrıscıkspor Samet, Sercan, Serhat, Furkan, Enes Can ve Egemen(2) golleriyle 7-1 kazandı. alınan galibiyet ile Kıbrıscıkspor ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve 3.sıraya yükseldi. Mengel Belediyespor ise 0 puanla son sırada yer alıyor. Ligin 3.haftasında Göynük Belediyespordeplasmanına giderken, Mengen Belediye ise sahasında Yumrukayaspor’u ağırlayacak. Maça hızlı başlayan Kıbrıscıkspor, maçın ilk dakikalarında ilk golü kaydetti. Maçın 4.dakikasında Sercan’ın ceza sahası içinde girdiği pozisyonu gole çevirerek Kıbrıscıkspor’u 1-0 öne geçirdi. İlk golü kalesinde erken gören Mengen takımı şaşkınlığını üstünden atamadan kalesinde bir gol daha gördü. Maçın 8. dakikasında Kıbrıscıkspor, kazandığı penaltıyı Samet ile göle çevirerek skoru 2-0a getirdi. Maçın 27.dakikasında Mengen Belediyespor’dan Samet trakibe yaptığı sert müdahale sonucu direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mengel Belediye takımı farkı eritmeye çalışsa da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 36.dakikasında Serhat’ın gölü ile Kıbrıscıkspor maçı 3-0a getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına 3-0 Kıbrıscıkspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarının 54.dakikasında Kıbrıscıkspor’lu Furkan’ın golü ile maçta skoru 4-0a getirdi. Maçın 56. Dakikasında Kıbrıscıkspor’danOnur’un  sol kanattan açtığı ortada Furkan boş kalmasına rağmen istediği şekilde vuruş yapamadı ve top üst direkten avuta çıktı. Kıbrıscıksporbu dakikalarda pozisyonlarını arttırdı. Maçın 59.dakikasında yine sol kanattan etkili gelen Kıbrıscıkspor net gol pozisyonune kaçırdı. Enes Can sol taraftan açtığı ortada gelişine vuran Ömer Konak’ın şutu az farkla yan ağlara gitti. Mengenspor kendine gelerek ataklarını hızlandırdı. Maçın Mengenspor, 62.dakikasında ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Avni zorda olsa kornere çelmeyi başardı. 65.dakikada Kıbrıscıkspor bu sefer sağ taraftan etkili geldiği pozisyondan yararlanmadı.  Kıbrıscıkspor’danFurkan’nın ceza sahası içine verdiği pasta Egemen pozisyonu iyi değerlendiremedi ve top kalecinin kucağında kaldı. Maçın 70.dakikasında Kıbrıscıkspor’lu Enes Can’ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. Bu golle kıbrıscıkspor maçta durumu 5-0a getirdi. Farkı iyice arttıran Kıbrsıcıkspor bir gol daha kaydederek farkı iyice açtı. Maçın 76.dakikasında  Egemen açılan ortaya  iyi plase bırakarak topu ağlarla buluşturdu ve takımı Kıbrıscıkspor’u 6-0 öne geçirdi. Kıbrıscıkspor’un son golünü 87.dakikada Furkan kaydetti. Kıbrıscıkspor maçtaki skoru 7-0a getirdi. Furkan kendisinin ikinci ve takımının yedinci golünü kaydetti. Maıçın skorunu Mengen Belediyespor belirledi. Maçın 89.dakikasında Mengenli oyuncu Sercan topu ağlara göndererek takımının tek golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca maçı Kıbrıscıkspor takımı 7-1 kazandı.

     

    Stad: Karaçayır Sentetik 1

     

    Hakemler: Mert Elbahadır, Kemal Ergün, İlker Yavuz

     

    Kıbrısçıkspor: *** Avni, ** Emre, *** Sercan, ** Onur, ** Enes Can, ** Samet, ** Furkan, ** Ömer Kozak, ** Serhat, ** Ömer Uslu, ** Furkan Bilal

     

    Mengen Belediyespor: ** Buğra, ** Ünal, ** Mehmet Nuri, ** Can, ** Hakan, ** Eren, ** Samet, ** Emre, ** H. Alperen, ** Oğuz Mert, ** Serkan

     

    Goller: 4.dk. Sercan, 8.dk. Samet, 36.dk, Serhat, 54.dk. Furkan, 70.dk. Enes Can, 76.dk. – 87.dk. Egemen (Kıbrısçıkspor), 89.dk. Sercan (Mengen Belediyespor)

     

    Kırmızı Kart: 22.dk. Samet (Mengen Belediyespor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Çetiner, Erdoğan, Amatör, Liginin

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