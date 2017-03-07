Haber: Aysun BEYKOZ

Hafta sonu Amatör 1. Lig Play Off maçında Elvan İnşaat Kızıkspor- Kıbrıscıkspor karşı karşıya geldiler. Kıbrıscıkspor oyuncuları maç öncesi gerçekleşen seremonide İzzet babayı anma açtıkları pankartla andılar. Bolu’da kurduğu vakıfla pek çok yatırım yapan hayırsever işadamı İzzet Baysal vefatının 17. Yılı Karaçayır Spor Tesislerinde de açılan pankartlarla anıldı. Maç öncesi seremoni için sahaya çıkan Kıbrıscıkspor oyuncuları maç öncesi seremoniye “HEP SEVDİK SEVECEĞİZ HİÇ UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ” pankartıyla çıkarak İzzet babayı andılar.