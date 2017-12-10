Haber: Gönül Olutürk

Bolu Amatör U – 19 liginin 2.haftasında Kıbrıscıkspor ile Karacasu takımları Karaçayır Spor Tesislerinde karşı karşıya geldiler. Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücadeleyi Kıbrıscıkspor U -19 takımı Samet, Ali Buğra, Egemen, Mehmet ve Emre’nin golleriyle 5 – 2 kazandı. Karacasu 2011 U – 19 takımının gollerini ise Tunahan ve Furkan Yiğit kaydetti. Kıbrıscıkspor U -19 takımı ligde çıktı ilk maçı kazanarak lige 3 puanla başlayarak 4.sırada yer aldı. Karacasu 2011 takımı ise 3 puanla 3.sırada kaldı. Maça Kıbrıscıkspor takımı hızlı başlayan taraf oldu. Maçın 9.dakikasında Kıbrsıcıkspor kazandığı penaltıyı Samet ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle Kıbrıscıkspor takımı rakip karşısında daha baskılı oynamaya başladı. 16.dakikada Kıbrıscıkspor’un Ömer ile yakaladığı pozisyonda kaleci Berkay topu uzaklaştırdı. Maçın 20.dakikasında Karacasu 2011 takımından Ahmet’in kullandığı frikikte kaleci Umutcan uzanarak topu kornere çeldi. 29.dakikada Kıbrıscıkspor’un geliştirdiği atakta Ali Bura topu ağlarla buluşturdu. 31.dakikada Egemen’in golü ile Kıbrıscıkspor takımı maçta 3 – 0 öne geçti. Farkı açan Kıbrıscıkspor takımı rakip kalede baskılarını artırdı. Maçın 45.dakikasında Kıbrıscıkspor’un geliştirdiği atakta Mehmet golü bularak takımını 4-0 öne geçirdi. 45.dakikada Emrenin golü ilşeKıbrıscıkspor takımı maçta 5-0 öne geçti. ilk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Kıbrıscıkspor’un 5-0 üstünlüğü ile girildi. ikinci yarıda Kıbrıscık takımı skorun verdiği üstünlük ile maçta baskılarını artırdı. Karacasu farkı eritmek için ürettiği pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 83.dakikasında Karacasu 2011 takımının geliştirdiği pozisyonda Tunahan topu ağlarla buluşturarak takımının ilk golünü kaydetti. Maçın skorunu Karacasu takımı belirledi. Maçın 89.dakikasında Karacasu Furkan Yiğit’in golü ile skoru 5-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Kıbrsıcıkspor U -19 takımı 5-2 kazandı.

Stad: Karaçayır

Hakemler: İlker Akbayır, Abdurrahim Kaya, Yonca Karagöz

Kıbrıscıkspor U – 19: ***Umutcan, *** Onur, ** Enes Can, ** Emre, ** Tunahan, ** Samet, ** Ömer, ** Mehmet, ** Egemen, ** Burhan, ** Ali Bura

Karacasu 2011 U – 19: ** Berkay, ** Mert, ** İlkay, ** Burak, ** Berkay, ** Furkan, ** Ahmet, ** Egemen, ** Tunahan, ** Furkan Yiğit, ** Önder

Goller: 9.dk. (pen) Samet, 29.dk. Ali Bura, 31.dk. Egemen, 42.dk. Mehmet, 45.dk. Emre ( Kıbrıscıkspor ), 83.dk. Tunahan, 89.dk. Furkan Yiğit ( Karacasu 2011)