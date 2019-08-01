Kıbrıscıkspor Özcan’ı Ziyaret Etti

Haber: Esra Öztürk

Konuyla ilgili olarak Kıbrıscıkspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kıbrıscıkspor yönetimi olarak Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ı ziyaret ettik. Kıbrıscıksporumuzun sorunlarını ilettik. Olumlu sözlerimizi aldık. Hayırlı olsun dileklerimizi sunduk” ifadelerine yer verildi. Ziyarette daha önce gündeme gelen Kıbrıscıkspor Sosyal Tesisi projesi de konuşuldu. Kıbrıscıkspor’un Belediyeden aldığı 5 bin metrekarelik alanla ilgili daha önce yaşanan sıkıntının giderilmesi, tesisin aynı ya da başka bir yerde uygulanması görüşü de tartışıldı.