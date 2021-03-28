Kıbrıscıkspor’da Bahşi güven tazeledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın davetli olarak katıldığı, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’in divan başkanlığını yaptığı Kıbrıscıkspor Kulübü Olağan Kongresi’nde üyeler yoğun katılım gösterirken, maske ve mesafe kurallarına riayet edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı konuşmada Kıbrıscık’a ve amatör spor kulüplerine verdikleri desteğe değinerek, yeni yönetime başarılar diledi.

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen de Kıbrıscıkspor Kulübü’nün ilçenin adının duyulmasındaki önemini vurgulayarak, her zaman kulübün yanında olduklarını belirtti.

Kongre sonucunda KıbrıscıksporKulubü Başkanlığı’na yeniden seçilen Durmuş Bahşi, güven tazelemiş oldu. Başkan Durmuş Bahşi seçim sonrasında yaptığı konuşmada üyelere teşekkür ederek; “Kıbrıscıkspor kurulduğundan beri, tüm yokluklara rağmen büyük başarılara imza atmış bir takımdır. Kıbrıscıkspor Kulübü ise yalnızca bir spor kulübü olmakla kalmamış, Kıbrıscıklı hemşerilerimizin dayanışmalarını, birlik ve beraberliklerini sağlayan, kültürel ve sosyal faaliyetler yürüten işlevini de korumuştur. Çalışmalarımız yine bu yönde sürecektir.” dedi.

Kıbrıscıkspor Kulübü Asbaşkanlığı’na seçilen Hasan Aksay ise, kulübün yayın organı “Kıbrıscık’ın Sesi Gazetesi”ni çıkarmaya devam edeceklerini belirterek, gazetenin ülkemizin dört yanındaki Kıbrıscıklılar’ın birbirinden haberdar olmasını sağladığını açıkladı.

Nilüfer Ertem ve Fadime Gülen’in yeni yönetime seçilmesiyle kadınlar da yönetimde güç kazanmış oldular.