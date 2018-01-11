Haber: Esra Öztürk

Şampiyona Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Kick Boks Lig Başkanı Derviş Erdoğan, daire amirleri, sporcular ve çok sayıda sporseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Hafta sonu Gerede Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 16 ilden 30 kulüp olmak üzere toplamda 260 sporcu katıldı. Bolu’yu müsabakalarda 13 sporcu temsil etti. Bolu’yu temsil eden Sporcular yıldızlar kategorisinde Zeynep Turhan 65 kg 1., Elif Tuğba Eğni 60 kg ile 3., Mertcan Yaş 44 kg ile 3., Edanur Baykara 42 kg ile 3., Fahrettin Özdoğan 63 kg ile 3., Harun Beyin 69 kg ile 3.oldu ve toplamda 6 sporcumuz Bolu’ya madalya kazandırdı.