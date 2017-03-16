Haber: Esra Öztürk

Özalp 16 - 19 Mart 2017 tarihlerinde Antalya da yapılacak olan Türkiye Şampiyonluğu müsabakalarına katılacak. Dörtdivanlı hemşehrimize Türkiye Şampiyonluğunda başarılar dileriz.

Dörtdivanlı sporcu şampiyonada

Dörtdivanlı sporcu Muahmmed Özalp, Kickboks sporcusu. Ankara da gerçekleşen Kickboks müsabakaları sonucunda Dörtdivanlı Muhammed Özalp, 63 Kg da Ankara birincisi olmuştu.

Dörtdivan Kuruca Köylü Erol Özalp'in oğlu olan, Ankara Özel Muradiye Erkek Lisesi öğrencisi Muahmmed Özalp 16 - 19 Mart 2017 tarihlerinde Antalya da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına okulunu temsilen katılıyor. Ankara ilinde 5 yıldır katıldığı Kickboks müsabakalarında almış olduğu derecelerle adını, okulunu ve ilçesini başarıyla temsil ediyor. Hedefinin Avrupa da derece olduğunu, Memketini ve Bayrağını gururla temsil etmek istediğini belirten Dörtdivanlı Kickboks sporcusu Muhammed Özalp, yetkililerin sahip çıkmasını tememni ediyor. Evladı olarak da grurur duyduğunu ifade eden Erol Özalp, sportmen yıldıza ve sporculara çıktığı yolda başarılar dilerken, “Memleketimizin, Ankara'nın Okulu’nun ve de İl ve İlçemizin adını başarıdan başarıya taçlandırıp duyuran bu gençlerimize sahip çıkmalıyız. Yetkililerimize sesleniyorum; Daha fazla destek verirsek özellikle ilçemizden Dünya Şampiyonları neden çıkmasın" dedi.