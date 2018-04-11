Haber: Semih Baykal

Alperen Atabay Anısına düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Turkish Open müsabakaları 05 - 08 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Turnuvaya 28 Ülkeden 2600 sporcunun katıldı. Yarışmaya Bolu Yiğit Spor Kulübü 4 sporcu ile katıldı. Gençler Kategorisinde sporcularımızdan Selcan Nur Mirici Türkiye 3.sü ve EdanurSevren Türkiye Şampiyonu oldu.. Dereceye giren sporcularımız 2018 İtalya da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.