Kidric Boluspor’da

Haber: Aysun Beykoz

Rydell Poepon’un ayağının kırılması sonrası golcü sıkıntısı yaşayan Boluspor 24 yaşındaki 1.96’lık santrafor Rok Kidric ile anlaşmaya vardı. Slovenya’nın NK Olimpija Ljubljana takımında oynayan golcü futbolcu güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Ancak bu oyuncu 8 maç oynadığı ligde gol atamadı. Transferin bitmesine saatler kala ince eleyip sıkı dokuyan teknik kadro, bir çok oyuncu hakkında bilgi alırken son kararı Rok Kidric’te kıldı. 1.96 boyundaki Rok Kidric ile kırmızı beyazlılar da golcü sıkıntısı Slovenyalı oyuncu ile çözülmüş oldu.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 12:34