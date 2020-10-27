Kılıç Açık Turnuvası için gittiler

Haber:Volkan Yılmaz

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U12 Kılıç Açık Turnuvası Gölbaşı ilçesinde başladı.İki gün sürecek turnuvaya Adıyaman 7, Ankara 2, Bolu 5, Malatya 2, Van 2 olmak üzere 5 ilden toplam 18 sporcu katılıyor.U12 Kız Kılıç müsabakalarında Ankara Başkent Eskrim Spor Kulübü sporcusu Zeynep Aytekin birinci, Adıyaman Gölbaşı Düzbağ Spor Kulübü Ece Solak ikinci olurken, üçüncü ise Malatya’dan ferdi olarak katılan Elif Naz Aktaş ve Gölbaşı Düzbağ Spor Kulübü Fatma Güleryüz oldu. Bu kategoride Emir Karagülle (Ankara ICT Spor Kulübü) altın madalya kazanırken, Bulut Aras Saydut (Van ferdi) gümüş, Yağız Ali Turan (Malatya ferdi) ve Fahrettin Çağlar Dilmaç (Van ferdi) bronz madalyanın sahibi oldu.Başarılı sporcular madalyalarını, müsabaka gözlemcisi Fatih Güneş'in elinden aldı.