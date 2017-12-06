Haber: Semih Baykal

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç. Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor’a yenildikleri maçta taraftarlarının kendisine ve ailesine ettiği küfürler nedeniyle çileden çıkmıştı. Kemal Kılıç, bu olayın ardından Boluspor’a 1-0 yenildikleri karşılaşma sonrası istifasını verdi. Adanaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “İyi bir Adanalı ve Adanasporlu olan teknik adam Kemal Kılıç bugün başkanımız Bayram Akgül ile görüşerek istifasını yönetime sundu ve görevinden ayrıldı. Adanaspor A.Ş olarak verdiği hizmetten dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.