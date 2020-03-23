Kim Düşecek, Kim Kalacak?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde düşme hattında en iyi kadro Boluspor’da bulunuyor. Boluspor 2016-2017 sezonunu ilk 4 sıra içinde bitirerek play-off oynadı ama çıkamadı. Kırmızı-beyazlılara Osman Özköylü’den sonra gelen Teknik Direktör Fırat Gül ile iyi sonuçlar geldi ve Boluspor umut verdi.

Osmanlıspor 2015-2016 sezonunu 5.sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi karnesinde Ankara ekibi 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Osmanlıspor gruptan çıktı ve Olimpiyakos eşleşti. Osmanlıspor deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibine Ankara’daki maçta 3-0 yenildi. Osmanlıspor yıllarca oynadığı Süper Ligden sonra TFF 1.Ligde kümede kalma mücadelesi veriyor.

Adanaspor 2015-2016 sezonunda 65 puanla şampiyon olarak Süper Lige çıkmıştı. Adanaspor Süper Lige çıktı ama Süper Lig onlar için iyi geçmedi. Adanaspor 25 puanla küme düştü ve tekrar TFF 1.Lige düştü. Bu sezon zor günler geçiren Adanaspor’un 20 puanı bulunuyor.

Eskişehirspor 2015-2016 sezonunda 30 puanla 17.olarak 1.Lige düştü. 2016-2017 sezonunda 3.sırada yer alan Es-Es play-ofta Giresunspor eşleşti. Giresundaki maç 3-3 bitti. Eskişehir’de 1-0 kazandılar. Finalde Göztepe ile oynadılar Antalya’daki maç 1-1 bitti. Uzatmada da gol sesi çıkmadı. Penaltı atışlarında 4-3 kaybettiler ve Süper Lige çıkan Göztepe oldu. Eskişehir bu sene kötü günler geçiriyor ve borçları var. Eski 9 puan aldılar. 17 puanları var sonuncu sıradalar. Adanasporla arasındaki 3 puan fark var. Kısacası ligde kalma yarışı aradan sonra nefes nefese sürecek.