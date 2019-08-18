Kim kaç numaralı formayı giyecek?

Yeni sezonun ilk maçında Osmanlıspor ile karşılaşan Boluspor'da forma numaraları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Kim kaç numaralı formayı giyecek?

Haber: Birol Ertunç

Kırmızı beyazlı ekipte Poepon 9 numara ile devam ederken, Bilal Kısa 10 numaralı formayı giyecek. Dodo 30, İsmail Konuk 4, Cumali Bişi ise 6 numarayı tercih etti. Yeni transferler Gökhan Sazdağı ve Mustafa Durak'ın yeni forma numaraları henüz belli olmadı. 14 numara ise boşta. 

1 - OZAN EVRİM ÖZENÇ

3 - MUHAMMED ŞURA ÇETİN

4 - İSMAİL KONUK

5 - BURAK ASAN

6 - CUMALİ BİŞİ

7 - MELİH OKUTAN

8 - UMUT GÜNDOĞAN

9 - RYDELL ROMANO POEPON

10 - BİLAL KISA

11 - MUSTAFA ESKİHELLAÇ

17 - ERKAN SÜER

18 - MUENFUH SINCERE SETH

20 - FETHİ ÖZER

22 - SABRİ CAN

25 - DANIEL SVETOSLAVOV DIMOV

30 - SANDRO FERREIRA ANDRE NASCIMENTO

33 - MUSTAFA BATUHAN ALTINTAŞ

41 - CENGİZHAN ŞARLI

54 - BAHADIR ABDULKADİR YAĞIZ

55 - YASİN DÜLGER

61 - HAYRULLAH BİLAZER

67 - FURKAN DEMİR

70 - DENİZ KÖK

77 - MUTLU GÜLER

80 - ÜMİT KURT

86 - BURAK BEKAROĞLU

Esra Perçin

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