Kim kaç numaralı formayı giyecek?

Haber: Birol Ertunç
Kırmızı beyazlı ekipte Poepon 9 numara ile devam ederken, Bilal Kısa 10 numaralı formayı giyecek. Dodo 30, İsmail Konuk 4, Cumali Bişi ise 6 numarayı tercih etti. Yeni transferler Gökhan Sazdağı ve Mustafa Durak'ın yeni forma numaraları henüz belli olmadı. 14 numara ise boşta.
1 - OZAN EVRİM ÖZENÇ
3 - MUHAMMED ŞURA ÇETİN
4 - İSMAİL KONUK
5 - BURAK ASAN
6 - CUMALİ BİŞİ
7 - MELİH OKUTAN
8 - UMUT GÜNDOĞAN
9 - RYDELL ROMANO POEPON
10 - BİLAL KISA
11 - MUSTAFA ESKİHELLAÇ
17 - ERKAN SÜER
18 - MUENFUH SINCERE SETH
20 - FETHİ ÖZER
22 - SABRİ CAN
25 - DANIEL SVETOSLAVOV DIMOV
30 - SANDRO FERREIRA ANDRE NASCIMENTO
33 - MUSTAFA BATUHAN ALTINTAŞ
41 - CENGİZHAN ŞARLI
54 - BAHADIR ABDULKADİR YAĞIZ
55 - YASİN DÜLGER
61 - HAYRULLAH BİLAZER
67 - FURKAN DEMİR
70 - DENİZ KÖK
77 - MUTLU GÜLER
80 - ÜMİT KURT
86 - BURAK BEKAROĞLU