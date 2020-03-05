Kimler çıkar, kimler düşer?

Haber: Volkan Yılmaz

Ancak takımların mevcut form durumları ve fikstürleri gelecek hakkında bazı fikirler veriyor. Hatayspor bu hafta sahasında BB Erzurumspor’u konuk edecek, gelecek hafta ise Altay deplasmanına çıkacak. Bu iki haftayı kayıpsız atlatırlarsa sezonu şampiyon olarak tamamlamaları sürpriz olmayacak. BB Erzurumspor için üst üste oynayacakları Hatayspor, Karagümrük ve Akhisarspor maçları belirleyici olacak. Bu maçlarda hata yapmaları halinde ikinci sırayı Adana Demirspor veya Bursaspor’a kaptırabilirler. 16 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor, batma noktasına gelmiş bir kulüp olmasına rağmen müthiş bir mücadele ortaya koydu. Ancak ligde kalmaları için yeterli olmayacak gibi görünüyor. Eskişehirspor’u Adanaspor ve Boluspor’un takip etmesi oldukça muhtemel.