Kimler Geldi, Kimler Geçti

Haber: Ceylan Beykoz

Bu başkanların hepsi takımı sahiplenen ve her şeyden önce Boluspor haberleri bir taraftarı olup takımın bir parçası olmak isteyen insanlardı. Bu sebeple takıma en faydalı olabilecekleri pozisyon olan kulüp başkanlığınız seçtiler. Öncelikle takımın kurucu ekibinde yer alan ve ilk başkan olan İsmail Özer’den bahsedelim. İsmail Özer, 1965 ve 1967 yılları arasında yani Boluspor’un kurulduğu ilk iki yıl başkanlık görevini yaptı. Takımı büyük başarılara hazırlayan ilk adımlar bugünlerde atıldı. İsmail Özer döneminin hemen arkasından iki dönem sürecek olan Kamil Bilgihan dönemi geliyor. Öncelikle 1967 ve 1969 yılları arasında takım başkanlığı yapan Kamil Bilgihan sonraki seçimlerde tekrar seçildi. 1970 ve 1973 arasında başkanlık koltuğuna oturarak görevini icra etti. Kamil Bilgihan’ın ardından Muzaffer Işın dönemi geldi. Işın takıma 1970 yılında başkanlık yaptı. Işın ardından Mustafa Çizmecioğlu’da 1973 ve 1974 arasında takıma başkanlık yaptı. Mustafa Çizmecioğlu’ndan hemen sonra başkanlık makamını İbrahim Mısırlıoğlu devraldı. Hemen ardından iki dönem süren Hulki Avlacıoğlu dönemi başladı. Avlacıoğlu takım başkanlığına 1974-1975 sezonlarında ve 1981 ve 1985 yılları arasında başkanlık yaptı. Takımın en uzun süreli başkanlık makamında oturan isimlerinden bir tanesi olan Yener Bandakçıoğlu göreve geldi. Bandakçıoğlu takıma 3 farklı sezonda başkanlık yaptı ve görevini 2004 yılında bıraktı. Yılmaz Becikoğlu’da takıma iki sezon başkanlık yapan isimler arasında yer alıyor. Son görev yılı ise 1998 yılıdır. 1992 yılında göreve gelen Necdet Gören’de takıma iki farklı sezon başkanlık yaptı. Ardından göreve gelen Mehmet Süha Alparslan’ın başkanlık dönemi ise bir yıl sürdü. Mehmet İnceayan’da takıma en uzun süre başkanlık yapan isimler arasında yer alıyor. Üç farklı sezonda takıma başkanlık yaptı. Yüksel Ceylan’da iki farklı sezon takıma başkanlık yaparak son görevini 2003 yılında yaptı. Emin Semercioğlu ve ardından gelen Abdullah Abat birer sezon görev yaparak Boluspor tarihinde kendilerine yer buldular. Savaş Abak ise 2014 ve 2016 yılları arasında takıma başkanlık yapıp koltuğu güncel başkan olan Necip Çarkıcı’ya teslim etti. Çarıkcı önceden de iki farklı sezon başkanlık yapıp şimdi uzun süreli üçüncü başkanlık dönemini yapıyor.