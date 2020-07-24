Kimler Gidici Kimler Kalıcı

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Boluspor sezonun bitimiyle beraber yeni sezon için hangi oyuncuların sözleşmelerinin sürdüğü, hangi isimlerin sözleşmelerinin sona erdiği merak konusu oldu. Kırmızı-beyazlılarda 10 ismin sözleşmesi sona erdi.