Kimler Gidici Kimler Kalıcı

Haber: Volkan Yılmaz
İşte Boluspor’da yer alan isimlerin yeni sezon öncesi durumları:
Sözleşmesi Bitenler
Bilal Kısa, Cezmi Acet, Dodo, Cumali Bişi, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Kubilay Türk Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş, Rok Kidric, Sincere Seth
Sözleşmesi Devam Edenler
Ahmet Onur Doğukut: 31 Mayıs 2024
Alimardon Shukurov: 31 Mayıs 2022
Arif Morkaya: 31 Mayıs 2021
Bahadır Abdülkadir Yağız: 31 Mayıs 2023
Bahadır Han Gündoğdu: 31 Mayıs 2022
Burak Bekaroğlu: 31 Mayıs 2021
Deniz Kök: 31 Mayıs 2021
Emir Haliloviç: 31 Mayıs 2021
Emirhan Özer: 31 Mayıs 2024
Ensar Eyüp Özer: 31 Mayıs 2021
Fatih Özkan: 31 Mayıs 2024
Fethi Özer: 31 Mayıs 2022
Gökhan Sazdağı: 31 Mayıs 2021
Melih Okutan: 31 Mayıs 2021
Moise Adilehou: 31 Mayıs 2021
Muhammed Şura Çetin: 31 Mayıs 2023
Mustafa Durak: 31 Mayıs 2021
Mustafa Eskihellaç: 31 Mayıs 2022
Mutlu Güler: 31 Mayıs 2022
Orlando Mosquera: 31 Mayıs 2021
Ozan Evrim Özenç: 31 Mayıs 2022
Rydell Poepon: 31 Mayıs 2021
Yavuz Aygün: 31 Mayıs 2021