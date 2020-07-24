Kimler Gidici Kimler Kalıcı

Boluspor sezonun bitimiyle beraber yeni sezon için hangi oyuncuların sözleşmelerinin sürdüğü, hangi isimlerin sözleşmelerinin sona erdiği merak konusu oldu. Kırmızı-beyazlılarda 10 ismin sözleşmesi sona erdi.

Kimler Gidici Kimler Kalıcı

Haber: Volkan Yılmaz

İşte Boluspor’da yer alan isimlerin yeni sezon öncesi durumları:

Sözleşmesi Bitenler

Bilal Kısa, Cezmi Acet, Dodo, Cumali Bişi, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Kubilay Türk Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş, Rok Kidric, Sincere Seth

Sözleşmesi Devam Edenler

Ahmet Onur Doğukut: 31 Mayıs 2024

Alimardon Shukurov: 31 Mayıs 2022

Arif Morkaya: 31 Mayıs 2021

Bahadır Abdülkadir Yağız: 31 Mayıs 2023

Bahadır Han Gündoğdu: 31 Mayıs 2022

Burak Bekaroğlu: 31 Mayıs 2021

Deniz Kök: 31 Mayıs 2021

Emir Haliloviç: 31 Mayıs 2021

Emirhan Özer: 31 Mayıs 2024

Ensar Eyüp Özer: 31 Mayıs 2021

Fatih Özkan: 31 Mayıs 2024

Fethi Özer: 31 Mayıs 2022

Gökhan Sazdağı: 31 Mayıs 2021

Melih Okutan: 31 Mayıs 2021

Moise Adilehou: 31 Mayıs 2021

Muhammed Şura Çetin: 31 Mayıs 2023

Mustafa Durak: 31 Mayıs 2021

Mustafa Eskihellaç: 31 Mayıs 2022

Mutlu Güler: 31 Mayıs 2022

Orlando Mosquera: 31 Mayıs 2021

Ozan Evrim Özenç: 31 Mayıs 2022

Rydell Poepon: 31 Mayıs 2021

Yavuz Aygün: 31 Mayıs 2021

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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