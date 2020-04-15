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Kimlerin Sözleşmesi Sona Eriyor?

28 haftayı 25 puanla 15.sırada tamamlayan Boluspor’da 11 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Kimlerin Sözleşmesi Sona Eriyor?

Haber: Volkan Yılmaz

Kırmızı beyazlılarda kaleci Orlando Mosquera defans oyuncuları, İsmail Konuk, Sincere Seth, Hayrullah Bilazer, orta saha oyuncuları Bilal Kısa, Cumali Bişi, Dodo, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç, forvet oyuncuları Rok Kidric, Kubilay Türk Yılmaz’ın sözleşmeleri mayıs sonunda sona erecek. Oyuncular mayıs ayı sonunda serbest kalacak. Boluspor, BTC Türk Yeni Malatyaspor’dan Sincere Seth ve Mustafa Eskihellaç’ı sezon başında, devre arasında ise Kubilay Türk Yılmaz’ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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