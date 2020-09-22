Kimse memnun kalmadı





Maç sonrası 5 Ocak Fatih Terim stadında açıklamalarda bulunan her iki takımın teknik direktörleri maç skorunu değerlendirdi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-1 berabere kaldıkları Boluspor maçı sonrası, “Eksiklerimizi göreceğiz. Bazen kaybederken de eksiklerimizi göreceğiz. Her maçı 3-0, 5-0 kazanalım diye bir algı var. Öyle olmuyor bu işler. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına bakacağız” dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürekise , 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Bizim için değerli bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

ADANA CEPHESİ;

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-1 berabere kaldıkları Boluspor maçı sonrası, “Eksiklerimizi göreceğiz. Bazen kaybederken de eksiklerimizi göreceğiz. Her maçı 3-0, 5-0 kazanalım diye bir algı var. Öyle olmuyor bu işler. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına bakacağız” dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “İlk yarı 7-1 ya da 7-0 içeri girebileceğimiz bir maçtı. Adana Demirspor çok iyi bir oyun sergiledi. Dünya geneli güzel statlar yapıyorsun ama ‘VAR’ sistemini koymuyorsun. Hakem izlesin bakayım içi rahat edecek mi o penaltı sonrası. Neden haksız kazanılan puanlarla bir başkasının canı yansın. Eksiklerimizi göreceğiz. Bazen kaybederken de eksiklerimizi göreceğiz. Her maçı 3-0, 5-0 kazanalım diye bir algı var. Öyle olmuyor bu işler. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına bakacağız” şeklinde konuştu

BOLU CEPHESİ;

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Bizim için değerli bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak” dedi.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “Geçen hafta yenilerek başladık. Hemen hemen yepyeni bir takım oluşturduk. Geçen hafta beklemediğimiz bir yenilgi olmuştu ama bu hafta oyuncularımız daha birbirini tam anlamıyla tanımıyor. Bizim için değerli bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz organizasyonu yapamadık. Bu takım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.