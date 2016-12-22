Haber : Esra ÖZTÜRK

Boluspor Kulübü idarecisi Kazım Kırcı'nın, 02.10.2016 tarihinde oynanan Eskişehirspor ­Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 75 gün hak mahrumiyeti ve 20.000.­TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. PFDK tarafından Boluspor Kulübü Sportif Direktörü Kazım Kırcı’ya verilen 75 gün hak mahrumiyeti Şanlurfaspor maçı öncesinde sona erdi. Kırcı Urfa maçıyla beraber tekrar kulübede yer aldı. Sportif Direktör Kazım Kırcı’nı cezalı olduğu günlerde bu görevi Futbol Şube Sorumlusu Sefa Meral ve Başkan yardımcısı Osman Gürsoy yapmıştı.