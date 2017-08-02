Haber: Semih BAYKAL

Boluspor Sportif Direktörü Kazım Kırcı, İsveç Allsvenskan 1.Liginde mücadele eden Djurgarden Futbol Kulübünü ziyaret etti. Djurgarden Futbol Kulübü ile temaslarda bulunan Sportif Direktör Kırcı, Teknik Direktör Özcan Melkemichel ve kulübün tecrübeli futbolcusu Kim Kallström ile sohbet ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Kırcı’nın bu ziyareti akıllara Boluspor’un transfer çalışmalarına noktayı İsveç’ten bir topçu alarak mı yapacağı ihtimalini getirdi. Konuyla ilgili Boluspor yönetiminden detaylı bir açıklama yapılmazken, ziyaret sebebinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.