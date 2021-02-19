Kırıkkalespor’da Ali Beykoz Dönemi

Haber: Ceylan Beykoz

Kırıkkalespor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Dün Erman Güraçar’ın istifasının ardından yapılan görüşmeler neticesinde Ali Beykoz ile anlaşmaya varıldı. Sözleşme bugün imzalanacak. Beykoz’la sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

ALİ BEYKOZ KİMDİR?

1983-84 sezonu başında, Türkiye 1. Futbol Ligi (günümüzdeki adı Süper Lig) ekiplerinden Boluspor’da profesyonel oldu. İki sezonluk Boluspor kariyerinin ardından ikişer sezon Konyaspor ve Adanaspor forması giydi. 1989-90 sezonu başında transfer olduğu Bursaspor ile 1992 Başbakanlık Kupası’nda şampiyonluk yaşadı. 1992’de buradan ayrıldı ve birer sezon Denizlispor, Fenerspor (o zamanki adı Zonguldakspor) ve Düzcespor formalarını giydi. 1995’te Adanaspor’a dönen Beykoz, 1997’de amatör liglerde yer alan Mudurnuspor ile anlaştı. 2000’de yarım sezon Türk Telekom’da kiralık oynaması dışında 2001’de kariyerini sonlandırıncaya dek Mudurnuspor’da kaldı.

2000’de Boluspor’da altyapı antrenörü olarak başladığı antrenörlük kariyerinde, ertesi sene A takım antrenörlüğüne getirildi. 2002’de Düzcespor teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra 2003-2004 yıllarında bir kez daha Boluspor’da antrenör olarak çalıştı. 2004-2005 yıllarında Gölcükspor, 2006’da ikinci kez Gölcükspor, 2007’de Alibeyköyspor, 2008’de Kırşehirspor teknik direktörlüklerini yaptı. 2010’da Siirtspor’da antrenörlük yapan Beykoz, aynı yıl takımın teknik direktörlüğüne getirildi. 2010-2011 yıllarında Kırıkhanspor, 2012-2013 yıllarında Boluspor U21, 2013’te Boluspor, 2014’te üçüncü kez Gölcükspor, 2014-2015 yıllarında dördüncü kez Gölcükspor, 2016’da ikinci kez Kırıkhanspor ve 2016’da Denizli Büyükşehir Belediyespor, 2017-2018’de Bingölspor’da, 2019’da Gölcükspor’da ve son olarak da 2020’de İskenderunspor’da teknik direktörlük görevinde bulundu.