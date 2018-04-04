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04 Nisan 2018 Çarşamba
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    • Kırmızı beyazlılardan teşekkür mesajı

    Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili Boluspor Yönetim Kurulu resmi sayfasından teşekkür mesajı yayınladı.

    04 Nisan 2018 Çarşamba 15:03
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    Kırmızı beyazlılardan teşekkür mesajı
    Haber: Semih Baykal

    Boluspor Kulübü Yönetim Kurulunun resmi internet sayfasından yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi.

    “Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 7103 sayılı ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Onaylanan bu kanunla birlikte; sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabilecektir. Türk sporu ve amatör branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu önemli kanunun çıkmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, konuyu tasarı haline getirerek meclise sunan iktidar partisi mensuplarına, kanun tasarısını destekleyen tüm parti milletvekillerimize ve ilgili tüm bürokratlara teşekkür ederiz.”

    Anahtar Kelimeler: Vergi, Kanunları, Bazı, Kanun, Kanun

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