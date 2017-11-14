Haber: Esra ÖZTÜRK

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan ve denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısını Bolu Anadolu Lisesi 10-9 önde kapattı. 2.yarının 6.dakikasında skor 13.sayılarda dengelendi. 7.dakikada Bolu Anadolu Lisesi’nin önemli oyuncularından biri rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü. Salonun bir anda karıştığı bu bölümde İzzet Baysal Abant MTAL takımından da bir oyuncu kırmızı kart gördü. 2 dakika cezaları arka arkaya gelince Bolu Anadolu Lisesi oyunda zor anlar yaşamaya başladı. 10.dakikada İBAMTAL 16-15 öne geçti. 15.dakika 19-17, 20.dakika ise 20-17 İBAMTAL üstünlüğü ile geride kaldı. Son bölümde rahat oynayan İzzet Baysal Abant MTAL zorlu maçtan 23-18 galip ayrılan taraf oldu.