banner133

banner101

25 Kasım 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kırmızı şimşekler geri döndü

    TFF 1. Lig’in 13. Haftasında Boluspor, Elazığspor’a konuk oldu. Kırmızı beyazlı ekip deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1 – 0 galip ayrıldı.

    25 Kasım 2017 Cumartesi 16:41
    Bu haber 88 kez okundu
    Kırmızı şimşekler geri döndü

    Haber: Semih BAYKAL

    Boluspor TFF 1. Lig’in 13. Haftasında Elazığspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Boluspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 2 – 0 galip ayrılarak puanını 17’ye çıkardı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi olarak geçti. Karşılıklı top kayıpları ile giden ilk 45 dakikada yapılan fauller sonucu iki takımda da sarı kart gören oyuncular oldu. İki takımında birbirine karşı ciddi bir üstünlüğü olmazken, iki takımda ciddi pozisyon bulamadı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Boluspor fırtına gibi başladı. Topu ayağında tutmayı başaran Boluspor, 52’inci dakikada Andre Santos’un golü ile 1 – 0 öne geçti. Karşılaşmanın devamında da Elazığspor 10 kişi kalınca üstünlük tamamen kırmızı beyazlı ekibe geçti. Boluspor maçın son düdüğü ile beraber karşılaşmadan 1 – 0 galip ayrıldı.

    Boluspor Fuat Çapa döneminde 11 maçta 8 puan toplamıştı. Karafırtınalar ile tekrar dönen Boluspor 3 maçta 9 puan toplayarak play – off’a tekrar göz kırpmaya başladı.

    İlk 11’ler:

    Boluspor: Gökhan ***, Arapi ***, Alim Öztürk ***, Furkan Şeker ***, Umut Meraş ***, Guido Koçer ***, İshak Çakmak ***, Sefa Yılmaz ***, Andre Santos ****, Bentley ***

    Elazığspor: Soner Şahin ***, Onur Güney ***, Serkan Kurtuluş ***, Erman Bulucu ***, Mehmet Yiğit ***, Alpaslan Öztürk ***,  Bjanarsson ***, Berk Yıldız **, Tom ***, Sarpong ***, Ahmet Aras ***

    Maçtan Dakikalar:
    Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.

    3’ Berk Yıldız sol kanattan rakibini geçiyor ancak pası isabetli olmayınca defans topu uzaklaştırıyor.

    8’ Andre Santos un şutu kaleci Soner Şahin’den geri döndü.

    10’ Elazığspor’da Serkan Kurtuluş yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    12’ Tom’un sağ kanattan ortasına ön direkte Mehmet Yiğit kafayı vuruyor top kaleci Gökhan’da kaldı.

     13’ Elazığspor’dan Mehmet Yiğit yaptığı faul sonrası sarı kart gören ikinci oyuncu oluyor.

    16’ Boluspor tehlikeli geldi. Rydell Poepon’un sağ kanattan ortasında Sefa Yılmaz’dan önce araya giren Elazığspor defansı topu tehlike bölgesinin dışına taşıdı.

    19’ Bjarnason’un pasını kontrol eden Wellington Tom uzaktan şutu farklı şekilde üstten auta çıktı.

    22’ Ani atakta rakibini oyundan düşüren Rydell Poepon’un tehlikeli pozisyonunu cezayayı içinde Erman Bulucu yatarak önledi.

     32’ Rakibini faulle durduran Umut Meraş Boluspor’dan ilk sarı kart ören oyuncu oluyor.

    34’ Tom sağ kanattan bulduğu boşluğu iyi değerlendiriyor ancak Berk Yıldızla anlaşmazlık yaşayınca Elazığspor bu önemli pozisyondan faydalanamadı.

    38’ Boluspor tehlikeli geldi. Guido Koçer’in sağ kanattan ortasında kale alanı önünde top Sefa Yılmaz’ın arkasında kalıyor, kaleci Soner meşin yuvarlağı kontrol etti.

     35’ Elazığspor’dan Alpaslan Öztürk yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Alpaslan bu kartla ceza sınırına geldi.

     44’ Boluspor’dan Guido Koçer yaptığı faul sonrası sarı kart gören oyuncular arasına katıldı.

    45’ Karşılaşmanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak zaman ilave edilmedi.

    Hakem Süleyman Abay ilk yarının son düdüğünü çalarak skoru ilan ediyor.

    Karşılaşmanın ikinci yarısı Elazığspor’un vuruşları ile başladı.

    49’ Boluspor’da İshak Çakmak sarı kart gördü.

    50’ Boluspor’da Poepon sarı kart gördü.

    52’ (Gol) Boluspor’da Sefa’nın ortasında boş kalan Andre Santos şutunu çekerek topu ağlara gönderdi. Skor 1 – 0.

    55’ Elazığspor’un atağında Alpaslan Öztürk’ün şutunu kaleci çıkarıyor.

    71’ Boluspor’un atağında Guido’nun vuruşunu kaleci çıkardı.

    74’Elazığspor’da Mehmet Yiğit 2’inci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

    83’ Boluspor’un atağında Poepon’un şutu kaleciden dönüyor.

    Karşılaşma Boluspor’un 1 – 0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, 13., Haftasında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tanju Özcan’dan Atraksiyonlara devam
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ K O N S E R “ den “ MAVROVA”ya mı?..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BİRİNCİ YARI, İKİNCİ YARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK VE EĞİTİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HAYATIN ANLAMI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129