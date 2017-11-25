Haber: Semih BAYKAL

Boluspor TFF 1. Lig’in 13. Haftasında Elazığspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Boluspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 2 – 0 galip ayrılarak puanını 17’ye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi olarak geçti. Karşılıklı top kayıpları ile giden ilk 45 dakikada yapılan fauller sonucu iki takımda da sarı kart gören oyuncular oldu. İki takımında birbirine karşı ciddi bir üstünlüğü olmazken, iki takımda ciddi pozisyon bulamadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Boluspor fırtına gibi başladı. Topu ayağında tutmayı başaran Boluspor, 52’inci dakikada Andre Santos’un golü ile 1 – 0 öne geçti. Karşılaşmanın devamında da Elazığspor 10 kişi kalınca üstünlük tamamen kırmızı beyazlı ekibe geçti. Boluspor maçın son düdüğü ile beraber karşılaşmadan 1 – 0 galip ayrıldı.

Boluspor Fuat Çapa döneminde 11 maçta 8 puan toplamıştı. Karafırtınalar ile tekrar dönen Boluspor 3 maçta 9 puan toplayarak play – off’a tekrar göz kırpmaya başladı.

İlk 11’ler:

Boluspor: Gökhan ***, Arapi ***, Alim Öztürk ***, Furkan Şeker ***, Umut Meraş ***, Guido Koçer ***, İshak Çakmak ***, Sefa Yılmaz ***, Andre Santos ****, Bentley ***

Elazığspor: Soner Şahin ***, Onur Güney ***, Serkan Kurtuluş ***, Erman Bulucu ***, Mehmet Yiğit ***, Alpaslan Öztürk ***, Bjanarsson ***, Berk Yıldız **, Tom ***, Sarpong ***, Ahmet Aras ***

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.

3’ Berk Yıldız sol kanattan rakibini geçiyor ancak pası isabetli olmayınca defans topu uzaklaştırıyor.

8’ Andre Santos un şutu kaleci Soner Şahin’den geri döndü.

10’ Elazığspor’da Serkan Kurtuluş yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

12’ Tom’un sağ kanattan ortasına ön direkte Mehmet Yiğit kafayı vuruyor top kaleci Gökhan’da kaldı.

13’ Elazığspor’dan Mehmet Yiğit yaptığı faul sonrası sarı kart gören ikinci oyuncu oluyor.

16’ Boluspor tehlikeli geldi. Rydell Poepon’un sağ kanattan ortasında Sefa Yılmaz’dan önce araya giren Elazığspor defansı topu tehlike bölgesinin dışına taşıdı.

19’ Bjarnason’un pasını kontrol eden Wellington Tom uzaktan şutu farklı şekilde üstten auta çıktı.

22’ Ani atakta rakibini oyundan düşüren Rydell Poepon’un tehlikeli pozisyonunu cezayayı içinde Erman Bulucu yatarak önledi.

32’ Rakibini faulle durduran Umut Meraş Boluspor’dan ilk sarı kart ören oyuncu oluyor.

34’ Tom sağ kanattan bulduğu boşluğu iyi değerlendiriyor ancak Berk Yıldızla anlaşmazlık yaşayınca Elazığspor bu önemli pozisyondan faydalanamadı.

38’ Boluspor tehlikeli geldi. Guido Koçer’in sağ kanattan ortasında kale alanı önünde top Sefa Yılmaz’ın arkasında kalıyor, kaleci Soner meşin yuvarlağı kontrol etti.

35’ Elazığspor’dan Alpaslan Öztürk yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Alpaslan bu kartla ceza sınırına geldi.

44’ Boluspor’dan Guido Koçer yaptığı faul sonrası sarı kart gören oyuncular arasına katıldı.

45’ Karşılaşmanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak zaman ilave edilmedi.

Hakem Süleyman Abay ilk yarının son düdüğünü çalarak skoru ilan ediyor.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Elazığspor’un vuruşları ile başladı.

49’ Boluspor’da İshak Çakmak sarı kart gördü.

50’ Boluspor’da Poepon sarı kart gördü.

52’ (Gol) Boluspor’da Sefa’nın ortasında boş kalan Andre Santos şutunu çekerek topu ağlara gönderdi. Skor 1 – 0.

55’ Elazığspor’un atağında Alpaslan Öztürk’ün şutunu kaleci çıkarıyor.

71’ Boluspor’un atağında Guido’nun vuruşunu kaleci çıkardı.

74’Elazığspor’da Mehmet Yiğit 2’inci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

83’ Boluspor’un atağında Poepon’un şutu kaleciden dönüyor.

Karşılaşma Boluspor’un 1 – 0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.