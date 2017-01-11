Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye’nin büyük bölümü kar altında. Başka bir deyişle kış sporları tutkunları için yılın en güzel zamanları geldi çattı! Hâl böyle olunca, seyahat sitesi momondo, snowboard’dan heliskiye’ye, kar raftingi’nden snowkite’a, Türkiye’nin dört bir yanındaki kış sporları merkezlerini araştırdı.

Kar yağışının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde kış sporu tutkunlarının içi kıpır kıpır olmaya başladı. Snowboard’dan heliski’ye, kayaktan kar raftingi’ne açık havada yapılacak, buz gibi soğukta kanı kaynatacak o kadar çok spor var ki… Üstelik bunları yapmak için Türkiye sınırları dışına çıkmak bile gerekmiyor. Online seyahat sitesi momondo, hem deneyimli kış sporu tutkunları hem de bu işe heves edip hangi sporun nerede yapıldığını merak edenler için Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kış sporları merkezlerini araştırdı ve bir mini rehber hazırladı.

Snowboard İçin Kartalkaya

Bolu’daki Kartalkaya’da ise tam 13 pist bulunuyor. Sezonda üç metreye ulaşan kar kalınlığına sahip olan Kartalkaya’da, sadece snowboard’a özel bir alan bulunuyor ve eğitmenler ders veriyor. Snowboard tutkunları için doğal pistleri ile Palandöken de önemli bir seçenek. Erzurum il merkezine hayli yakın olan Palandöken, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescilli bir piste sahip. Ziyaret için ideal zaman ise Aralık - Mayıs ayları arası. Momondo Türkiye Sözcüsü Serpil Öztürk şöyle konuştu: “Türkiye, avantajlı coğrafi konumu sayesinde dört mevsim turizm için ideal bir ülke. Kış sporları turizmi alanında ise son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık ülkemizde kayaktan heliskiye ve hatta kar raftingine kadar tüm kış sporlarını yapabileceğiniz, uluslararası standartta merkezler mevcut. Başka bir deyişle geçmişte lüks olarak görülen kış sporlarını, artık Türkiye içinde, hesaplı bir şekilde yapmak mümkün. Yola koyulmadan önce hazırladığımız rehbere göz atıp ideal destinasyonu seçmenizi tavsiye ediyoruz.”