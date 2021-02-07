Kısa sürede toparlanıp ayağa kalkmalıyız

Haber: G. Deniz Bakır

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi. Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, ligin ikinci yarısındaki ikinci deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldıklarını belirterek, “Bu maçta da erken bir gol yedik. Duran toptan yediğimiz iki golün de bizim için açıklaması zor gerçekten. 20 geriye düştükten sonra maçı çevirmek çok kolay değil. İlk yarının son dakikasında bulduğumuz golle maçı 21’e getirdik. İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi dört hücumcu ile oynamamıza rağmen hücumda çok üretken değildik. Bunun temel sebeplerinden biri de savunma ile hücum arasındaki pas bağlantısını çok iyi yapamadık. Maçı kaybettik, Altınordu’yu kutluyorum. Kısa sürede toparlanıp ayağa kalkmamız lazım” dedi.

EROĞLU: MAÇIN ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise: “Geçen hafta deplasmanda aldığımız 3 puan bizim için önümüzdeki haftalara daha moralli bakmamız açısında çok önemliydi. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Maçta rakibe ön alan baskısı yaparak kazanacağımız toplarla hücum geçişiyle gol bulmaktı. İlk 20 dakikalık bölümde bunları gerçekleştirdik. Geçiş hücumlarıyla duran top kazandık ve golleri bulduk. 20 öne geçtikten sonra rakibe topla oynama fırsatı verdik. İkili sıkıştırmaları iyi yapamadık, gerçekten rakibin becerili oyuncuları vardı. 45. dakikada kaptırdığımız top sonucu duran toptan kalemizde golü gördük. 21’i korumak açısında zor bir skor. İkinci yarıda topa sahip olarak oynamayı planladık. Bölüm bölüm bunu iyi yaptık. Geçişlerden son pası atamayınca skoru artıramadık ama bunlar gerçekleşirken de rakibin kenarlardan geldiği pozisyonlarda savunmada başarılıydık. Savunmadaki duran top başarımız üst seviyedeydi. Bütün toplar biz vurduk ve bunu hafta içi çalışmıştık. Son ana kadar çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Oyuna giren her oyuncunun performans vermeye çalışması bizim için bu skorun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İki haftadır kazanıyoruz, yukarıya tutunduğumuz için mutluyuz. Bütün oyuncularım her geçen gün vites arttırmaya başladı. Kazandığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 23:51