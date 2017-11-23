Haber: Semih Baykal

2 özel okulu karşı karşıya getiren maç oldukça kısır geçti. 2 takımın da gol bulmakta çok zorlandığı maçın 3.dakikasında Özel Çamkent Anadolu Lisesi 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla geride kaldı. Takımlar 2.yarıda gol bulmakta başarılı olamayınca maçı attığı tek golle Özel Çamkent Anadolu Lisesi 1-0 kazanan taraf oldu. Bu maçtan sonra oynanması gereken Mimar İzzet Baysal MTAL-Özel Bolu Nisan Lisesi maçı ise gerçekleşmedi. Özel Bolu Nisan Lisesi maçlardan çekildiğini açıklayınca Mimar İzzet Baysal MTAL 3-0 hükmen galip ilan edildi.