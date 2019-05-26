Kız Hentbolcular Milli Takımda

Haber: C.Kutay Aykan

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Milli takım havuzuna oyuncu vermeye devam ediyor. Geçen sezon ilimizi Kadınlar Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden takımda yer alan birçok genç isim spor camiasının dikkatini çekmişti. Bu isimlerden kaleci Seda İrem Güleç ve sağ kanat oyuncusu Sema Şen Milli takıma seçilen sporcularımız oldu. 2002 doğumlu sporcuların da yer alacağı milli takımda kaleci Seda İrem 2005 doğumlu olarak 1.ligde sürekli oynayan bir sporcu olarak göze çarpmıştı. 2003 doğum Sema Şen ve özellikle kendinden 3 yaş büyüklerin olduğu Milli takıma seçilen 2005 doğumlu seda İrem Güleç altyapıda ne kadar başarılı işlerin yapıldığının göstergesi oluyor. Tamamı Bolulu çocuklardan oluşan Bolu Belediyespor altyapı ve A takım oyuncuları Bolunun adını ulusal anlamda duyurmaya devam ediyor. Antrenörler Sercan Marangoz ve Erhan Özdemir ile büyük bir oyuncu havuzuna sahip olan hentbol Bolu Belediyespor hentbol takımı gelecek yıllarda da adından sıkça söz ettirecek.

Şampiyona 2 Ağustos’ta Başlayacak

2-12 Ağustos tarihlerinde İtalya’da yapılacak olan 2019 Yıldız Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası (2.Klasman) müsabakalarına hazırlanacak olan Yıldız Kız Hentbol Takımımız 28 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde kampa girecek. Belediyesporlu 2 isimle birlikte 28 kişilik sporcu kafilesi Ankara THF Spor Kompleksi’nde toplanarak bu tesiste çalışmalarını sürdürecek.