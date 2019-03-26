Kız takımı küme düştü

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar 1. Ligin 21. Haftasında Bolu Belediyespor, Sivas Belediyespor’a konuk oldu. Mücadele 24 Mart Pazar günü saat 13.00’da Cumhuriyet Üniversitesi Spor Salonunda oynandı.

Sivas’ta oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 20-17 önde kapattı. Temsilcimiz 2.yarıda oyuna ortak olmaya çalışsa da Süper Lige çıkma mücadelesi veren Sivas Belediyespor maçtan 35-30 galip ayrılan taraf oldu. Maçın en etkili ismi ev sahibinde 10 sayı bulan Bahar Öz oldu. Bu mücadeleden de mağlubiyetle ayrılan Bolu Blelediyespor, ilk yılında ligden düşen taraf oldu. Temsilcimiz ligde çıktığı 19 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bolu Belediyespor ligin 22. haftasında 30 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Salon: Cumhuriyet Üniversitesi

Hakemler: Alime Akpolat - Pınar Aksoy

Sivas Belediyespor: Büşra Çöpboyun, Senanur Küpeli, Derya Çinar, Kadriye Buse Utar, Ayşenur Arslan, Bahar Öz, Saadet Güler, Burçin Ceylan, Muteber Albayrak, Zemhanur Kulmaç, Aslınur Çamcı, Beyzanur Erdoğan, Asuman Güngören, Dicle Gül Ersöz, Merve Özkaşıkcı, Nazlı Tan

Antrenörler: Doğan Ardahanlı, Özer Acar

Bolu Belediyespor: Ceyda Korçoban, Seda İrem Güleç, Feyzanur Erdoğmuş, İrem Yeşildal, Buse Nur Orhan, Aylin Ergin, Kübra Kandemir, Dilara Sezdim, Duygu Eser, Sema Şen, Sima Nur Özdemir, Yasemin Çiçek, Dilara Kayabaş, Sema Nur Kazyemez, İrem Erkara, Pelin Varlık

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İY:20-17 / MS: 35-30